РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Отправка итальянских военнослужащих в составе воинских подразделений НАТО к западным границам России способствует поддержанию атмосферы недоверия и гонки вооружений, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель влиятельного итальянского "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" военного блока разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону Североатлантического альянса. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил журналистам, что новые многонациональные подразделения будут размещены у границ РФ на основе непрерывной ротации в 2017 году.

Позднее стало известно, что в составе батальона НАТО в Латвии будут находиться 150 итальянских военнослужащих. При этом вопрос о направлении военных к западным границам России в рамках данной миссии НАТО публично в Италии не обсуждался.

"Считаю, что это было ошибочное решение, которое мы неоднократно критиковали в ходе нашей парламентской работы, прежде всего, на национальном уровне. Потому что оно способствует поддержанию той атмосферы недоверия и гонки вооружений, которые привели нас к нынешнему застою в дипломатической деятельности", — подчеркнул Касталдо.

"Думаю, что надо напротив сделать ставку на постепенное ослабление напряженности, в том числе, и при помощи сигналов, которые мы подаем в качестве Атлантического альянса, в надежде восстановить полезные и конструктивные отношения (с Россией)", — отметил собеседник РИА Новости.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и военных близ российских границ.

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