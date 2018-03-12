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В мире

СМИ: Украина предложила построить в Австралии космодром

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (159)
09:1512.03.2018
(обновлено: 10:29 12.03.2018)
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© NASAМеждународная космическая станцияМеждународная космическая станция
© NASA

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.

Первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX с мыса Канаверал в штате Флорида
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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"Мы тоже так могли бы": в Киеве раскритиковали Илона Маска
Как заявил украинский посол в Австралии Николай Кулинич, у страны есть "большой опыт в глобальной космической гонке".

"Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать", — сказал Кулинич.

По данным космического агентства, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

Предварительное исследование возможности строительства космодрома, по данным издания, может обойтись в 500 тысяч долларов. Как сообщил Кулинич, экономическая оценка целесообразности строительства может быть подготовлена в течение двух лет.

Президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко назвал Украину успешной космической державой
По мнению государственного космического агентства Украины, космодром может стать главной стартовой площадкой в Азии, которая смогла бы обслуживать коммерческие космические запуски региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

В прошлом году Петр Порошенко назвал свою страну успешной космической державой. По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.

В свою очередь, эксперты отмечали, что украинский космос — полное наследие Советского Союза, со времени распада которого отрасль непрерывно деградировала. По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, единственный шанс на развитие украинской космической отрасли был связан с сотрудничеством с Россией, однако уже с 1992 года власти страны вели курс на обособление в этой сфере.

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В мире
Комментарии
81 пользователь оставили 85 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Загадочный Маяк
опыт есть у украины в составе СССР, но СССР закончилось фактически в 1991 году. А так, в принципе мощный союз двух космических держав Украины и Австралии. Начнут с батутов и кенгуру
09:29
12.03.2018
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Валерий Николаев
-почему Австралия?, там ведь кенгуру прыгают -мешают...Самое лучшее место на луне - никто не мешает!!! Строй да строй чужой космодром - тем более с такими технологиями, да с таким опытом возведения космодромов на планете
09:24
12.03.2018
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