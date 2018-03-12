ВСУ нарушили перемирие в Донбассе один раз за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"За прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Ленинское, по которому применялись минометы калибром 120 миллиметров", — сказал представитель оперативного командования.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки четыре раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, трое получили ранения.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "четыре обстрела позиций украинских защитников". "Во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения", — уточняется в сообщении.