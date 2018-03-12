Спецпосланник президента Южной Кореи посетит Россию с 13 по 14 марта

ТОКИО, 12 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён посетит Россию с 13 по 14 марта для разъяснения итогов недавних межкорейских контактов, сообщили РИА Новости по телефону в понедельник в президентской администрации.

В настоящее время Чон Ый Ён находится с визитом в Китае, который завершится во вторник, и спецпосланник южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина направится в Москву.

"Чон Ый Ён прибудет в Россию 13 марта и в среду вернется", — сказал представитель президентской администрации, просивший не называть его имени.

Повестка дня визита, по его словам, очень насыщена, и пока окончательно не решено, с кем именно будет встречаться спецпосланник президента Южной Кореи в Москве.

"Цель визита будет состоять в том, чтобы разъяснить итоги визитов в Северную Корею и США", — отметил представитель южнокорейской администрации.

Как сообщалось ранее, Чон Ый Ён возглавлял правительственную делегацию Республики Корея в ходе недавнего визита в КНДР, а затем посетил США, информировав об итогах этой поездки Вашингтон.

В Пхеньяне на встрече с делегацией из Южной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что настроен провести в апреле-мае встречи на высшем уровне с Сеулом и Вашингтоном. Как уже сообщалось, этот вопрос в настоящее время прорабатывается.