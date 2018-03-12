После падения вертолета в Нью-Йорке госпитализировали трех человек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Власти Нью-Йорка сообщили, что три человека госпитализированы после инцидента с вертолетом, их состояние оценивается как критическое.

В ходе совместной пресс-конференции полиция и пожарная служба Нью-Йорка сообщили, что в вертолете находились шесть человек. Три человека госпитализированы, они находятся в критическом состоянии. Отмечается, что пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице. Два человека скончались.

Как заявил комиссар полиции Джеймс О'Нил, вертолет выполнял частный рейс.

"Это был частный полет, организованный для проведения фотосъемки", — сказал О'Нил журналистам в воскресенье.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.