Мэр Нью-Йорка проинформирован о падении вертолета

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио проинформирован об инциденте с вертолетом, сообщил в Twitter пресс-секретарь Де Блазио Эрик Филлипс.

"Мэр только что был проинформирован. Полиция Нью-Йорка и водолазы пожарного департамента уже на месте и в воде", — написал Филлипс.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK



There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK — ABC News (@ABC) 11 марта 2018 г.

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