МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке, передает телеканал Fox News.

По информации телеканала, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером. В сети опубликовано видео момента крушения.

Как сообщили власти города, в результате ЧП не мене двух человек погибли, еще одного удалось спасти.

В свою очередь газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что на данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK



There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK — ABC News (@ABC) 11 марта 2018 г.

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