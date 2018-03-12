МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. НАТО создает в Европе зону "военного Шенгена", призванную максимально сократить время переброски войск к российским границам, заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Ранее военно-дипломатический источник в Брюсселе заявил РИА Новости о договоренности министров обороны стран-членов НАТО создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.
"Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ", — сказал Фомин.
Замминистра добавил, что сегодня альянс отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований НАТО. На территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества.
Идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.