В Минобороны сообщили о создании НАТО зоны "военного Шенгена" в Европе‍

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. НАТО создает в Европе зону "военного Шенгена", призванную максимально сократить время переброски войск к российским границам, заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Ранее военно-дипломатический источник в Брюсселе заявил РИА Новости о договоренности министров обороны стран-членов НАТО создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.

"Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ", — сказал Фомин.

Замминистра добавил, что сегодня альянс отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований НАТО. На территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества.

"На сегодняшний день создан тыловой запас, необходимый для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США. Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии", — отметил генерал.

Идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.