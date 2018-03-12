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SIPRI: Россия удерживает второе место в мировом экспорте оружия

02:1712.03.2018
(обновлено: 02:19 12.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТанк Т-90СМ. Архивное фотоТанк Т-90СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СТОКГОЛЬМ, 12 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Россия продолжает занимать второе место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров основных видов обычных вооружений, сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией данных о поставках основных видов обычных вооружений и военного оборудования с 2013 по 2017 годы.

Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
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База данных института охватывает период с 1950 года, и в описании тенденций международных военных трансферов эксперты института пользуются средними показателями пятилетнего периода.

По данным SIPRI, доля России в международном экспорте вооружений при этом сократилась за прошедшее пятилетие на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами и составила 22%. Поясняется, что снижение произошло за счет сокращения поставок из РФ некоторым из главных ее получателей. К примеру, поставки в Алжир и Китай продолжались за прошедшее пятилетие, но были ниже показателей предыдущего. Значительные поставки вооружения Россия осуществила в 2013 году в Венесуэлу, однако они упали до нуля в период с 2015 по 2017 годы.

Су-35. Архивное фото
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
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Если США экспортируют оружие в 98 стран, то Россия с 2013 по 2017 годы поставила свое вооружение 47 государствам. Главными получателями вооружения из РФ в SIPRI называют три страны — Индию (35% российского экспорта), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

В целом на региональном уровне более половины российского экспорта вооружений за прошедшие пять лет (66%) ушло в страны Азии и Океании. В страны Африки — 13%, Ближнего Востока — 11%, Европы — 6,2%, Южной и Северной Америки – 4,2%.

Согласно опубликованному SIPRI рейтингу, пятерку крупнейших поставщиков вооружения, как и ранее, продолжают возглавлять США. На долю страны в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 34%. Главными клиентами США аналитики SIPRI называют Саудовскую Аравию (18% экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (7,4%) и Австралию (6,7%). Больше всего за прошедшие пять лет США экспортировали в страны Ближнего Востока (49%). На страны Азии и Океании пришлось 33%.

Третье место в списке SIPRI заняла Франция (6,7 % в глобальной экспортной доле), увеличив экспорт на 27%. Четвертое место отдано Германии (5,8%). Китай — на пятом месте с долей в 5,7%.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971. Архивное фото
© AFP 2018
В SIPRI отметили, что многие страны продолжают модернизацию ядерного оружия
Сообщается, что в целом тенденции роста объемов международных поставок основных видов вооружений, отмечаемые с 2003 года, продолжаются: в 2013-2017 годах он составил 10% по сравнению с 2008-2012 годами.

В базу данных по поставкам оружия включена имеющаяся информация по всем международным трансферам основных видов обычных вооружений, включая продажи, подарки и лицензионное производство. Данные отражают объемы поставок без учета финансовой стоимости сделок.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

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