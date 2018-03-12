СМИ: Трамп назвал условие возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США выйдут из ядерного соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на "значительные изменения", сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

Переговоры прошли 5 марта в Белом доме, где Нетаньяху благодарил Трампа за небывалый на его памяти расцвет израильско-американских отношений. Нетаньяху назвал свою встречу с Трампом "отличной" и сообщил, что ее главными темами стали "Иран, Иран и Иран".

Как пишет издание, Трамп заявил, что на данный момент Франция, Германия и Великобритания предлагают только "косметические изменения", которые Трамп считает неудовлетворительными. Трамп хочет "значительных изменений" в самой сделке, а не дополнительных соглашений между США и европейскими странами.

По словам чиновников, американский президент подчеркнул, что если его требования не будут выполнены, США выйдут из соглашения.

Как отмечает издание, назначенный Трампом дедлайн для достижения соглашения с Францией, Германией и Великобританией — 12 мая.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков".

По словам дипломата, "это последний шанс" для сохранения соглашения, в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в соглашении по атому.

В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

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