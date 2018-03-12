ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, в том числе, о стремлении уменьшить напряженность в отношениях с НАТО, выразил мнение глава Пентагона Джеймс Мэттис, признав вместе с тем, что эта речь его разочаровала.

"Я смотрел речь президента Путина, и, как и многие из нас, я сосредоточился на последней трети (о новых российских вооружениях — ред.). Первые две трети — явно о внутренних проблемах, а также… о возможностях снизить напряженность между странами НАТО, западными странами… и Российской Федерацией", — приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Третья часть послания, по словам Мэттиса, его разочаровала. То вооружение, которое представил Путин, еще разрабатывается и пока не меняет расклада сил, добавил министр обороны США. "Мне платят зато, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале России, и до всех систем, о которых (Путин) говорит, еще несколько лет", — сказал Мэттис.

Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Позднее группа сенаторов, включая экс-кандидата в президенты Берни Сандерса, обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью обновления договора СНВ-3 и повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия.