Евродепутаты недовольны ходом расследования убийства журналиста в Словакии

ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. Лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер в письме правительству Словакии выразил неудовлетворение ходом расследования в республике убийства журналиста Яна Куциака, которое сложилось у евродепутатов по итогам поездки в Братиславу в составе делегации ЕП.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.

На минувшей неделе по инициативе крупнейшей в Европарламенте фракции от ЕНП в Словакии побывала делегация из шести членов ЕП специально для ознакомления с ходом расследования убийства Куциака и его невесты. Евродепутаты встретились с высшими руководителями страны, представителями неправительственных организаций, главами МВД, генпрокуратуры и полиции, сотрудниками агентств, работающих с дотациями из европейских фондов, посетили ряд журналистских коллективов.

"Сообщения коллег после их поездки в Словакию нас весьма настораживают. Возникает ощущение, что со стороны высших представителей власти не все делается для того, чтобы убийство было как можно скорее объяснено. К тому же представителям партии "Курс — социальная демократия" премьера Роберта Фицо пока не удалось опровергнуть сообщения СМИ об отсутствии связей между этой партией с мафией. Это невозможно игнорировать", — говорится в письме Вебера руководству словацкого правительства, которое цитирует в воскресенье братиславский портал Teraz.

По словам Вебера, не поддается объяснению тот факт, что до сих пор остается на своем посту глава МВД Роберт Калиняк, который несет ответственность за то, что допустил приход на ответственные посты в правительство людей, подозреваемых в связях с мафией, а также виновен в промедлении с расследованием трагедии.

"Если премьер Фицо намерен доказать, что еще сохраняет в себе хотя бы каплю приличия и ответственности, то должен в самое ближайшее время уволить с поста главу МВД", — заявил в своем письме Вебер.

В завершении письма Вебер сообщает о том, что ЕНП ожидает от руководства правительства Словакии, что оно сделает все для того, чтобы максимально полно объяснить убийство журналиста, обеспечит свободу слова в стране и прекратит "игру в прятки".