В Эфиопии в ходе военной операции убиты девять мирных жителей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили более десяти, передает агентство Синьхуа со ссылкой на правительство страны.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев "Фронта освобождения оромо" по ошибке убили девять мирных жителей, еще 12 пострадали. Власти начали расследование, ряд военнослужащих находятся под арестом.

В феврале правительство Эфиопии объявило о введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень сообщил об отставке. Правительственная коалиция сообщила, что введение режима "необходимо для сохранения конституционного порядка".

Власти Эфиопии уже объявляли режим ЧС в декабре 2016 года сроком на шесть месяцев, который впоследствии был продлен еще на четыре месяца. Сообщалось, что власти прибегли к этой мере впервые за 25 лет из-за охвативших регион Оромия антиправительственных выступлений и беспорядков. За первый месяц действия режима чрезвычайного положения власти страны арестовали более 11 тысяч человек.