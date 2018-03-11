На Кубе проходят парламентские выборы

МЕХИКО, 11 мар — РИА Новости. Выборы в Национальную ассамблею народной власти (парламент) проходят в воскресенье на Кубе.

Как сообщает портал Granma, около 8 миллионов избирателей должны выбрать более 600 депутатов национального парламента и делегатов ассамблей народной власти провинций страны. Всего на острове работает порядка 24,5 тысячи избирательных участков.

Los electores que no puedan votar en el día de hoy en el colegio correspondiente, pueden hacerlo en otros colegios especiales o en otro cercano al lugar donde se encuentren. https://t.co/TjFiz1iJ71 #PorCuba #Cuba pic.twitter.com/NZQ3KpdPHC — Periódico Granma (@Granma_Digital) 11 марта 2018 г.

​Среди кандидатов в депутаты парламента – нынешний глава кубинского государства Рауль Кастро. Однако еще в декабре 86-летний Кастро объявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост главы Госсовета и совета министров Кубы. Первое заседание парламента нового созыва пройдет 19 апреля, и именно на нем будут избраны члены Госсовета, а затем сам Госсовет выберет своего главу, который и возглавит Кубу.

Кастро уже проголосовал на выборах. Главой кубинского государства он стал в 2008 году, до этого Кастро-младший два года исполнял обязанности главы Госсовета Кубы после отставки своего старшего брата Фиделя.