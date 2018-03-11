Порошенко обещает сделать все для скорейшего ввода миссии ООН в Донбасс

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.

"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированный Донбасс. Это — единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Для этого достаточно, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий", — написал президент в воскресенье в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.