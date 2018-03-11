Иранские спасатели доберутся до места падения самолета через 3-4 часа

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Иранские спасатели смогут добраться до места крушения турецкого частного самолета, разбившегося на западе страны, не ранее чем через три часа, сообщил глава турецкого отделения общества Красного полумесяца Керем Кынык.

Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся.

"Думаем, что иранским спасателям из общества Красного полумесяца понадобится как минимум 3-4 часа, чтобы добраться до места крушения. Погодные условия очень плохие", — сообщил Кынык в Twitter.

Он привел список пассажиров, находившихся на борту самолета, среди которых дочь главы Başaran Holding Хюсейна Башарана Мина, а также приводится семь турецких женских имен — это, как ранее сообщили турецкие СМИ, ее подруги.