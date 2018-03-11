В разбившемся в Иране самолете летела дочь главы турецкого холдинга Başaran

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей находились на борту самолета, разбившегося на западе Ирана, сообщает в воскресенье агентство DHA.

Как отмечает газета Sozcu , 28-летняя Мина Башаран возвращалась из ОАЭ, где в кругу подруг проводила вечеринку по случаю "прощания с незамужней жизнью" накануне свадьбы. Отмечается, что дочь бизнесмена с 2013 года входила в совет директоров холдинга, ее готовили к тому, чтобы она заняла место отца во главе Başaran Holding.

Как ранее сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта Турции, частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся.

Иранские спасатели пытаются добраться до места падения воздушного судна.