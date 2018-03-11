Насосная станция в ДНР попала под обстрел ВСУ

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Насосная станция в Ясиноватском районе ДНР попала под обстрел со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) минувшей ночью, поврежден трансформатор, говорится в сообщении, распространенном на сайте компании "Вода Донбасса".

"Сегодня ночью насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказалась в зоне обстрелов. В результате боевых действий поврежден трансформатор 35 кВ ввода №1.В настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ввода №2 ", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.