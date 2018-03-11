Австралийский пенсионер отбился от акулы голыми руками

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пожилой мужчина из Австралии сумел голыми руками отогнать напавшую на него акулу, сообщает 9news.com.au.

Шестидесятидевятилетний житель штата Виктория Роб Кроссланд купался в море на расстоянии около ста метров от берега, когда его атаковала 3,5-метровая акула.

"Сначала я увидел ее плавник. Она описывала круги рядом со мной, а потом направилась прямо на меня", — рассказал он.

Мужчина опустил голову под воду и, когда акула приближалась, бил ее кулаком по носу.

"Она сделала шесть или семь кругов, каждый раз я ее бил, она отплывала и опять возвращалась", — пояснил Кроссланд.

По мнению австралийца, спастись ему помогли и ярко-розовые плавательные шорты — благодаря одежде акула поняла, что перед ней не тюлень.