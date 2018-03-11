СМИ: на борту разбившегося в Иране самолета находилось 11 человек

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Одиннадцать человек, включая трех членов экипажа, находились на борту турецкого самолета, разбившегося на западе Ирана, сообщает телеканал NTV со ссылкой на министерство транспорта Турции в воскресенье.

Как ранее сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательной операции Шахина Фатхи, на борту турецкого частного самолета, упавшего на западе Ирана, могли находиться от 11 до 20 человек. Самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер загорелся.

По данным телеканала, самолет принадлежал турецкой инвестиционной компании Başaran Holding. Он пропал с радаров в 17.40 мск. Иранские спасатели пытаются добраться до места падения воздушного судна.