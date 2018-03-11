В Дюссельдорфе на акции протеста курдов распылили перечный газ

БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. Несколько человек пострадали от воздействия перечного газа, распыленного в ходе несанкционированной акции протеста курдов, повлекшей беспорядки, в аэропорту немецкого города Дюссельдорф. Об этом сообщило в воскресенье онлайн-издание Rheinische Post со ссылкой на официального представителя полиции.

"Полицейская операция продолжается", — цитирует издание представителя полиции. Она добавила, что "части аэропорта, где производится вылет, перекрыты", однако работа воздушной гавани идет по обычному графику.

По словам представителя полиции, тяжесть ущерба, нанесенного здоровью пострадавших, "пока неизвестна". Кто именно распылил газ в ходе акции — полиция не уточняет.

Акция протеста началась утром в воскресенье, в первой половине дня в ней приняли участие около 400 человек, после обеда число участников сократилось до 150. Они протестуют против военной операции Турции в Африне. В результате в первой половине дня был перекрыт один из трех выходов на посадку, сообщает Rheinische Post со ссылкой на федеральную полицию ФРГ.

На многочисленных видеозаписях акции протеста, которые распространены через социальные сети, видно, как полицейские пытаются разбить манифестантов на отдельные группы. По данным полиции, в настоящее время протестующих удалось полностью вывести из здания аэропорта, однако прилегающая территория заблокирована правоохранителями.