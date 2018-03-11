Сторонники Саакашвили пикетировали дом Авакова с требованием его отставки

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Сторонники партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" в воскресенье пикетировали дом главы МВД Украины Арсена Авакова с требованием его отставки.

"Сегодня вместе с общественными активистами мы требовали отставки Авакова под его домом. Мы не позволим ему и всей банде при власти спокойно доживать на награбленное", — говорится в сообщении партии в Facebook.

Партия считает, что Аваков должен ответить, в том числе, за "зачистку" палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Рады, которая произошла в минувшие выходные.

"Силовой разгон палаточного городка, провал реформ, коррупционные схемы с закупкой рюкзаков, нерасследованные дела, многочисленное состояние за границей — за все эти преступления Аваков должен понести ответственность", — указывает партия.

Также сторонники Саакашвили заявляют, что будут продолжать пикетировать дома чиновников.