Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили

МЕХИКО, 11 мар – РИА Новости. Лидер партии "Национальное обновление" коалиции "Вперед, Чили" Себастьян Пиньера вступил в воскресенье в должность президента Чили, сменив правившую страной с 2014 года Мишель Бачелет.

Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса южноамериканской страны, она транслировалась в эфире местного телевидения. Бачелет лично передала президентскую ленту своему преемнику на этом посту, и 68-летний Пиньера принес присягу в качестве нового главы государства.

Пиньера одержал победу на президентских выборах в декабре 2017 года, опередив во втором туре сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера. Пиньера стал президентом во второй раз — он уже занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. Пиньера пришел в политику в 1989 году, до этого много лет проработал в экономических и банковских институтах, занимался инвестиционной деятельностью. По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Пиньеры составляло 2,7 миллиарда долларов.

От политика либеральной формации Пиньеры наблюдатели ожидают изменения курса после правления социалиста Бачелет в сторону обеспечения роста экономики и отмены ряда реформ в налоговой и социальной сфере, предпринятых его предшественницей. По мнению Пиньеры, они больно ударили по экономике Чили, являющейся крупнейшим мировым производителем меди.

Между тем, рассчитывать на поддержку парламента, где у Пиньеры нет большинства, ему пока не приходится. Партии президента придется искать создания коалиций для проведения реформ, отменяющих, в частности, социальные привилегии для небогатых учащихся вузов. Высшее образование в Чили традиционно считается одним из самых дорогих в мире. При этом палату депутатов чилийского парламента в воскресенье возглавила социалистка Майя Фернандес, внучка свергнутого в 1973 году президента Сальвадора Альенде.