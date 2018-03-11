Саудовский король поручил создать спецотделы по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Специальные отделы по борьбе с коррупцией появятся в генеральной прокуратуре Саудовской Аравии по указу короля Салмана бен Абдель Азиза, сообщила местная деловая газета "Аль-Иктисадия".

"Генпрокуратура до издания королевского указа об учреждении этих отделов вела дела о коррупции через отделы по преступлениям на госслужбе, но требовалось увеличить эффективность, качество, производительность и скорость рассмотрения коррупционных дел", — передала газета слова генпрокурора королевства Сауда аль-Муджиба.

Отмечается, что департаменты займутся расследованием и преследованием по коррупционным делам.

В ноябре прошлого года в Саудовской Аравии начал свою работу Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Совет сразу же распорядился задержать ряд влиятельных персон, среди которых были члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Пятьдесят шесть человек из 381 задержанных в рамках расследования о причастности к коррупции остаются под стражей из-за других уголовных дел, остальные были отпущены.

В феврале, комментируя борьбу с коррупцией в королевстве, кронпринц заявил газете Washington Post, что страна, как "тело, полностью охваченное раком коррупции", нуждается в "шоковой химиотерапии".