В Госдуме прокомментировали изменения китайской конституции

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Отмена ограничений пребывания на посту председателя КНР — это символ доверия к нынешнему лидеру Китая Си Цзиньпину, который показал себя очень эффективным руководителем, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования в воскресенье одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР. Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года.

"Принятие данного решения можно считать отчасти символом доверия к нынешнему руководителю КНР. Ну а в целом, принятие подобных моделей, утверждение тех или иных политических моделей — это дело любого государства. Вне всякого сомнения, что Китай имеет такое право",- сказал Новиков.

"Находясь во главе КНР, Си Цзиньпин зарекомендовал себя как руководитель очень эффективный, который успешно решает те задачи, которые стоят перед страной", — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что есть много стран, которые считаются абсолютно демократичными, но где нет ограничений на срок тех или иных полномочий должностных лиц.