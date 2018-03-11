Китайский депутат прокомментировал поправки в конституцию страны

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Снятие ограничений на срок полномочий председателя КНР не приведет к политическому хаосу и борьбе за власть во время смены руководства страны, такой проблемы не существует, заявил глава рабочей комиссии по вопросам законодательства Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Шэнь Чуньяо.

В воскресенье депутаты ВСНП — высшего законодательного органа Китая — одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР.

Кроме того, депутаты ВСНП одобрили поправку к конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".

В голосования приняли участие 2964 депутата, из которых 2958 выступили "за", двое — против, трое — воздержались, еще один бюллетень был признан недействительным.

"Что касается тех предложений и сценариев возможного развития событий, которые вы описали в своем вопросе, я считаю, что такой проблемы не существуют", — заявил Шэнь Чуньяо на пресс-конференции после оглашения результатов голосования, отвечая на вопрос о том, не приведет ли отмена ограничения на срок полномочий к политическому хаосу и борьбе за власть при смене руководства.

Поправка предусматривает, что в пункте Основного закона страны, в котором говорится, что "период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд", будет удалено выражение об ограничении двумя сроками.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года. Кроме этого, он является генеральным секретарем Компартии Китая (КПК) и главой Центрального военного совета (ЦВС).

"За более чем 90 лет своего существования КПК пережила многие трудности и препятствия, но также решила и многие сложные вопросы, в том числе и вопрос об упорядоченной смене государственных руководителей на различном уровне, а также об обеспечении жизнеспособности и долгосрочной стабильности государства и партии… Поэтому я считаю, что тот вопрос, о котором вы сейчас говорили, просто не существует", — заявил Шэнь Чуньяо.

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент Основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.

Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого в этом году проходит в Пекине с 5 по 20 марта, в общей сложности одобрили 21 поправку в Основной закон страны, в том числе создание нового государственного антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору.