Китайский депутат прокомментировал поправки в конституцию страны

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Снятие ограничений на срок полномочий председателя КНР не приведет к политическому хаосу и борьбе за власть во время смены руководства страны, такой проблемы не существует, заявил глава рабочей комиссии по вопросам законодательства Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Шэнь Чуньяо.
Кроме того, депутаты ВСНП одобрили поправку к конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".
В голосования приняли участие 2964 депутата, из которых 2958 выступили "за", двое — против, трое — воздержались, еще один бюллетень был признан недействительным.
Поправка предусматривает, что в пункте Основного закона страны, в котором говорится, что "период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд", будет удалено выражение об ограничении двумя сроками.
Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года. Кроме этого, он является генеральным секретарем Компартии Китая (КПК) и главой Центрального военного совета (ЦВС).
Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент Основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.
Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого в этом году проходит в Пекине с 5 по 20 марта, в общей сложности одобрили 21 поправку в Основной закон страны, в том числе создание нового государственного антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору.