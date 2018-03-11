В Латвии в мае-июне пройдут пять международных военных учений

РИГА, 11 мар — РИА Новости. Пять масштабных международных военных учений с участием тысяч иностранных военных пройдут в Латвии в мае и июне этого года, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

С 3 по 17 мая в Латвии пройдут учения Sill/Heddgehog с участием военнослужащих из Эстонии, дислоцированной в Латвии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО и дислоцированной в Эстонии боевой группы под руководством Великобритании. Предусмотрено, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военных.

С 15 по 25 мая запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.

С 3 по 15 июня предусмотрены учения Saber Strike 18, в которых примут участие военные из США, Эстонии, Латвии, Литвы и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.

С 8 по 16 июня пройдут объединенные учения сухопутных и воздушных сил Summer Shield XV, а с 10 по 20 июня — учения Swift Response 18 под руководством командования воздушно-десантной дивизии США.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.