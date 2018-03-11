Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери после отравления

ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Мария Табак. Экс-полковник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя окружной больницы Солсбери, где находятся пострадавшие от нервно-паралитического вещества.

"Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека – мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет – остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии", — отмечается в заявлении.

Представитель полиции подчеркнул, что оснований беспокоиться за общественное здоровье в связи с инцидентом нет.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Полиция Уилтшира ранее подтвердила, что от отравления нервно-паралитическим веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.