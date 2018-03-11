Бывший канцлер Германии отказался пересмотреть отношение к Путину

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что не станет пересматривать свое отношение к президенту России Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в Германии в свой адрес.

В 2000 году состоялась первая встреча тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и президента России Владимира Путина.

"Почему я должен (пересматривать отношение к Путину)? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которую я испытываю в Германии. Это для меня не проблема", — сказал Герхард Шрёдер в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.

Герхард Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.