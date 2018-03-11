Могерини призвала стороны выполнять Минские соглашения

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что именно минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины, и необходимо продолжать их реализацию.
Она отметила, что в ЕС известно, что боевые действия в Донбассе продолжаются с ужасными последствиями. "Мы работаем над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта — ред.) в рамках выполнения своих обязательств", — сказала Могерини.
"Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны — они могут усилить политическое и экономическое давление, предупредить дальнейшую эскалацию и, в конечном итоге, способствовать изменению поведения России и ее подхода к минскому процессу", — сказала глава дипломатии.