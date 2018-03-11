Могерини призвала стороны выполнять Минские соглашения

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (49)

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что именно минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины, и необходимо продолжать их реализацию.

"Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказала Могерини в опубликованном в воскресенье интервью украинскому информагентству УНИАН

Она отметила, что в ЕС известно, что боевые действия в Донбассе продолжаются с ужасными последствиями. "Мы работаем над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта — ред.) в рамках выполнения своих обязательств", — сказала Могерини.

По ее словам, ЕС постоянно доносит эту позицию как до Киева, так и до Москвы. Могерини отметила, что как раз санкции ЕС могут предупредить дальнейшую эскалацию конфликта.

"Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны — они могут усилить политическое и экономическое давление, предупредить дальнейшую эскалацию и, в конечном итоге, способствовать изменению поведения России и ее подхода к минскому процессу", — сказала глава дипломатии.