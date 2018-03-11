Главврач Англии дал советы побывавшим в тех же заведениях, что и Скрипаль

ЛОНДОН, 11 мар — РИА Новости, Мария Табак. Главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала всем, кто побывал в ресторане Zizzi и в пабе Bishop's Mill в Солсбери 5 и 6 марта, на всякий случай выстирать одежду, в которой они тогда были, и помыть все вещи, которые у них были с собой.

В этих ресторане и пабе побывали экс-полковник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как лишиться чувств возле торгового центра Maltings из-за отравления нервно-паралитическим веществом.

"Мы сейчас выяснили, что следы загрязнения нервно-паралитическим веществом были обнаружены и в пабе Mill, и в Zizzi в Солсбери. Я убеждена, что это не повредило здоровью никого из тех, кто там был. Однако некоторые люди беспокоятся из-за того, что длительное соприкосновение с этими веществами может способствовать усилению проблем со здоровьем в течение следующих недель и особенно месяцев", — говорится в заявлении Дэвис.

"Поэтому я советую во избежание любых неожиданностей всем людям, побывавшим в ресторане или пабе в период с 13:30 в прошлое воскресенье до закрытия в понедельник, постирать одежду, в которой они тогда были, и вымыть все вещи, которые у них были с собой", — отметила она.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотленд-Ярд 7 марта сообщил, что имела место "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Россию передали десять человек, включая Анну Чапман.