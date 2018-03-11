В ЛНР зафиксировали, что украинские силовики обстреливают свои же позиции

ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрелы своих же позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"В населенном пункте Попасная, на территории вагоноремонтного завода находятся три гаубицы Д-30 и минометная батарея из состава 10 бригады ВСУ. Кроме того, с территории завода военнослужащие данного соединения периодически осуществляют обстрелы своих же позиций, расположенных в районе населенного пункта Золотое, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима "абсолютного перемирия" Народной милицией", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что факты фальсификации украинскими силовиками данных по обстрелам подтверждают не только представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, но и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, "которые в своих отчетах указывают информацию, противоречащую заявлениям штаба "АТО".

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