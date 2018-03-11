КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что политика Евросоюза в отношении России может существенно измениться в случае полной реализации Минских соглашений.

"Нет никаких изменений в нашей очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единогласно согласовано всеми правительствами ЕС. И наши экономические санкции также связаны с этой установкой", — сказала Могерини в опубликованном в воскресенье интервью украинскому информагентству УНИАН

Она заверила, что визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции ЕС и не должны ставить под сомнение приверженность ЕС территориальной целостности и суверенитету Украины. "Согласно международному праву, Крым — это Украина", — сказала Могерини.