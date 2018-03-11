"Наводит ужас": Daily Star оценила видео пуска "Кинжала"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Британское издание Daily Star прокомментировало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Газета назвала ролик запуска "Кинжала" "шокирующим".
Как пишет издание, видео пуска новой гиперзвуковой ракеты, "способной преодолеть любую систему обороны, <…> наводит ужас".
В заявлении Минобороны подчеркивается, что "Кинжал" не имеет аналогов в мире.
Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию показал кадры испытаний комплекса "Кинжал". По словам главы государства, ракета способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.