"Наводит ужас": Daily Star оценила видео пуска "Кинжала"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Британское издание Daily Star прокомментировало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Газета назвала ролик запуска "Кинжала" "шокирующим".

Как пишет издание, видео пуска новой гиперзвуковой ракеты, "способной преодолеть любую систему обороны, <…> наводит ужас".

Ранее в Минобороны сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. В ведомстве отметили, что в результате учений удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала".

В заявлении Минобороны подчеркивается, что "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию показал кадры испытаний комплекса "Кинжал". По словам главы государства, ракета способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.