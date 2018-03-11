В здание, у которого был найден Скрипаль, пытался прорваться мужчина

Ресторан Zizi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Ресторан Zizi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 11 мар — РИА Новости, Мария Табак. Британцу Джейми Найту предъявлены обвинения в попытке прорваться сквозь оцепление торгового центра Maltings в Солсбери, где неделю назад были обнаружены в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Мы предъявили обвинения мужчине, пытавшемуся прорваться сквозь оцепление в Солсбери. 30-летний Джейми Найт из Солсбери прорвался сквозь оцепление в пятницу вечером. Он был быстро задержан, и к настоящему моменту ему предъявлены обвинения в нападении на полицейского, нападении общего характера, преступном нанесении вреда полицейскому автомобилю и расистски окрашенном нарушении общественного порядка", — сообщил РИА Новости представитель полиции Уилтшира.

Обвиняемый предстанет перед магистратским судом Суиндона в понедельник утром для ознакомления с сутью предъявленных ему обвинений.

"Жесткие действия будут предприняты в отношении любого, кто нарушит любые кордоны, установленные в рамках продолжающегося расследования. Мы бы также хотели поблагодарить охранника, который помог полицейским задержать Найта", — отметил собеседник агентства.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.