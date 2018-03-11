Лидеры Индии и Франции договорились расширять военно-морское сотрудничество

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар — РИА Новости. Индия и Франция договорились расширять военное сотрудничество в морском пространстве, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух стран Нарендры Моди и Эммануэля Макрона.

"Оба лидера подчеркнули важность совместных военно-морских учений "Варуна", которые проводятся с 1983 года, и согласились углублять эту работу в целях улучшения взаимодействия ВМС двух стран. Следующие учения, которые пройдут в 2018 году в Индийском океане, будут сфокусированы на использовании подводных лодок, противодействии вражеским субмаринам, а также борьбе с терроризмом в морском пространстве", — сказано в документе. Текст заявления опубликован на сайте индийского правительства.

В документе отмечается, что, в рамках курса на расширение военного сотрудничества Индия и Франция также договорились о возможности привлечения третьих стран к участию в совместных индийско-французских военно-морских учениях.