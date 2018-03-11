Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России на фоне отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что в случае выявления "российского следа" речь пойдет о скоординированном ответе, включающем дипломатические, экономические и военные меры. В частности, от участия в турнире, помимо Британии, могут отказаться и другие страны, участвующие в финальной стадии чемпионата, — Польша, Австралия и Япония.

"Обсуждается широкий спектр вариантов", — добавил высокопоставленный источник в британском правительстве.

По информации издания, Лондон может также попросить пересмотреть повестку дня июльского саммита НАТО с целью усиления ряда мер по "сдерживанию российской агрессии".

Ранее МИД Великобритании заявил, что если в случае с отравлением Скрипаля будет выявлен "российский след", то Лондон должен будет пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира.

Как сообщили СМИ, в случае бойкота англичане рискуют нарушить регламент Международной федерации футбола, предписывающий сборным играть все матчи чемпионата мира. В результате Великобританию могут не допустить до участия в ЧМ-2022 в Катаре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, что российское правительство причастно к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.