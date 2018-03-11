В Киеве неизвестные подожгли храм УПЦ МП

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Неизвестные в Киеве подожгли храм Преображения Господнего, сообщается на сайте киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным церкви, в ночь с 9 на 10 марта примерно в 3.00 (около 4.00 мск) "неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня", который находится возле Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 Оболонского района Киева.

"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", — говорится в сообщении.

По данным церкви, на место преступления прибыли сотрудники полиции, по факту преступления открыто уголовное дело.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.