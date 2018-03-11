Марин Ле Пен переизбрали главой Нацфронта

ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен снова избрана на пост главы политического движения, заявил член партии, экс-руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

"Идеи, защищаемые Марин Ле Пен с 2011 года, были одобрены членами (партии)…., которые переизбрали ее на пост главы нашего движения. Спасибо, Марин, за все битвы, мы с тобой во имя дальнейших сражений за Францию", — написал Рашлин в Twitter

В воскресенье в городе Лилль проходит съезд партии. По информации портала France Info, участники съезда проголосовали за лишение основателя партии и отца Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пена — статуса почетного президента. Должность, которую занимал Ле Пен-старший, по решению участников съезда просто перестанет существовать.

Пост лидера Нацфронта Марин Ле Пен "унаследовала" в 2011 году от своего отца. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Разлад в семье достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.