МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают аналог так называемого американского закона Магнитского, предусматривающего санкции в отношении российских должностных лиц, сообщает The Telegraph.

В британскую версию документа войдут 49 россиян, которых британские власти подозревают в нарушении прав человека, внесудебных казнях и пытках. Предполагается, что им запретят въезд в страну и заморозят активы.

По информации издания, Лондон запланировал этот шаг еще до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое британские чиновники связывают с Москвой, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Как сообщили источники The Telegraph, министры уже согласились на аналог "закона Магнитского", но правительство пока не внесло в законопроект "ключевые элементы", которые обеспечат его применение.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания в центре Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, это была попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

В России Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США российских граждан. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.

Акт Магнитского действует в США с 2012 года. Он предусматривает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В октябре прошлого года аналогичный закон вступил в силу в Канаде, а в ноябре соответствующий документ одобрил парламент Литвы.