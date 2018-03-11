МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают аналог так называемого американского закона Магнитского, предусматривающего санкции в отношении российских должностных лиц, сообщает The Telegraph.
По информации издания, Лондон запланировал этот шаг еще до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое британские чиновники связывают с Москвой, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.
Как сообщили источники The Telegraph, министры уже согласились на аналог "закона Магнитского", но правительство пока не внесло в законопроект "ключевые элементы", которые обеспечат его применение.
В России Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США российских граждан. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.
Акт Магнитского действует в США с 2012 года. Он предусматривает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В октябре прошлого года аналогичный закон вступил в силу в Канаде, а в ноябре соответствующий документ одобрил парламент Литвы.