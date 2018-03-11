В Совфеде прокомментировали решение депутатов в Китае изменить Конституцию

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Изменения в конституцию своей страны, сделанные в рамках законодательства, суверенное право КНР, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение пребывания на посту председателя КНР.

"Любые изменения в конституцию суверенной страны, внесенные с соблюдением конституции и соответствующих законов, являются суверенным правом этой страны и ее внутренним делом", — сказал Косачев.

А комментарии на этот счет "извне будут вмешательством в суверенитет другого народа и государства", подчеркнул он.