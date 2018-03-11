Польша намерена "отгородиться забором" от России, Белоруссии и Украины

ВАРШАВА, 11 мар – РИА новости. Забор длиной почти 1,2 тысячи километров планируют построить на восточной границе Польши для борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС), сообщает портал Agropolska.

Согласно проекту закона, который в настоящее время находится на этапе обсуждения в комиссии сейма, строительство планируется начать в 2018, а завершить в 2020 году. "Ожидается, что строительство забота будет финансироваться из бюджетных средств. Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств", — говорится в сообщении.

Согласно проекту закона, речь идет о заборе из оцинкованной сетки высотой 2 метра. Его длина составляет 1173 километра.

Из содержащихся в проекте расчетов следует, что 1 километр забора будет стоить более 109 тысяч злотых (около 32 тысяч долларов).

Вирус АЧС появилась в Польше в феврале 2014 года. С тех пор в Польше обнаружено около 1,5 тысячи больных кабанов.

Ряд польских ученых считают, что строительство забора не поможет бороться в АЧС, так как эта болезнь уже проникла на территорию Польши, но может отрицательно повлиять на развитие популяций различных животных.