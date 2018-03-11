Монахиня умерла во время судебных прений с Кэти Перри

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пожилая монахиня, одна из двух женщин, которые на протяжении нескольких лет участвовали в судебном разбирательстве с певицей Кэти Перри по поводу продажи монастыря Los Feliz в Лос-Анджелесе, умерла прямо на заседании суда, сообщает издание Los Angeles Daily News.

В пятницу на слушании по делу о продаже монастыря в суде 89-летняя сестра Кэтрин Роуз Холзман выступала против приобретения монастыря певицей. Во время заседания сестра Холзман упала и скончалась.

"Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра", — приводит телеканал FOX 11 слова Холзман.

По информации издания, монахини Холзман и Рита Калланан жили в монастыре на протяжении многих лет и считали его своей собственностью. В 2011 году содержание монастыря стало слишком дорогим для них, и он перестал соответствовать их физическим потребностям.

Женщины хотели продать монастырь без одобрения местной епархии предпринимательнице Дане Холлистер, которая, как отмечает телеканал FOX 11, хотела превратить его в бутик-отель.

Холзман и Калланан были единственными, кто выступал против продажи монастыря Кэти Перри, которая предложила за покупку участка 10 миллионов долларов наличными и 4,5 миллиона для поиска другого здания для монастыря. Холлистер в свою очередь заплатила 44 тысячи долларов и согласилась выписать долговое обязательство на выплату еще 9,9 миллиона в течение трех лет.

В 2017 году епархия подала на Холлистер в суд за то, что та хотела помешать певице приобрести монастырь, суд обязал ее выплатить 15 миллионов долларов ущерба.