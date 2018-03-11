Моди назвал Францию одним из самых надежных партнеров Индии в военной сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар — РИА Новости. Индия рассматривает Францию как одного из самых надежных своих партнеров в сфере обороны, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Наше сотрудничество в оборонном секторе является очень насыщенным и глубоким, и мы рассматриваем Францию как одного из наиболее надежных своих партнеров в этой сфере", — следует из заявления Моди, приуроченного к проходящему в эти дни визиту в Индию президента Франции Эммануэля Макрона. Текст заявления распространила канцелярия индийского премьера.

Моди напомнил, что Индию и Францию связывает тесное сотрудничество по линии производства продукции военного назначения, а военные двух стран регулярно проводят совместные учения.

"Мы приветствуем приверженность Франции принципу "Делай в Индии" в том, что касается реализации проектов в военно-технической сфере. Я считаю, что подписанное сегодня соглашение об оказании логистической поддержки армиям двух стран является поворотной вехой в истории нашего тесного военного сотрудничества", — сказал индийский премьер.

Моди подчеркнул, что Индия и Франция продолжат развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в области обеспечения безопасности в морском пространстве, управления морскими ресурсами, а также свободы судоходства.

"По этой причине, сегодня мы обнародуем документ о совместном стратегическом видении нашего будущего сотрудничества в Индийском океане. Наконец, мы полагаем, что наиболее важным измерением наших успешных двусторонних отношений в будущем являются контакты между людьми, особенно между представителями молодого поколения", — добавил премьер-министр Индии.