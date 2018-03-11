Сеул требует извинений от турецкого телеканала за показ фото Мун Чжэ Ина

ТОКИО, 11 мар — РИА Новости. МИД Южной Кореи требует от турецкого телеканала Show TV публично принести извинения за использование фотографии южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в передаче, посвященной истории убийства филиппинской горничной.

Скандал вокруг неправомерного использования личной фотографии президента Южной Кореи разразился в конце февраля этого года, когда на турецком телеканале вышла программа об убийстве горничной с Филиппин. В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины продюсеры использовали фотографию Мун Чжэ Ина.

"В связи с серьезным правонарушением правительство Южной Кореи несколько раз обращалось через свое посольство в Турции к телеканалу принести извинения публично или путем субтитров, а также предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

В заявлении ведомства подчеркивается, что "телеканал немедленно прислал письмо с извинениями южнокорейскому правительству, в котором также обещал не допустить повторения инцидента".

"Тем не менее, южнокорейское правительство вновь заявляет о своей позиции, согласно которой извинения от телеканала должны быть принесены публично", — отмечается в послании.