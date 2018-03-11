Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянные жалобы посла Украины Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место. Об этом заявил председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер. Видео опубликовано на Youtube.
"Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы"*, — считает Маурер.
Политик рассказал, что два месяца назад терпение немецких властей кончилось, и Берлин объяснил Мельнику, что Киев имеет право протестовать из-за визитов в Крым, но не может указывать правительству Германии, что ему делать.
"После этого заявления он стал потише", — подчеркнул политик.
Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии "Альтернатива для Германии". На Украине против парламентариев возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".
*Запрещенная в России экстремистская группировка