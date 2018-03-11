Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянные жалобы посла Украины Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место. Об этом заявил председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер. Видео опубликовано на Youtube.

Немецкий политик,сам ранее приезжавший в Крым в составе делегации,отметил, что Мельник неоднократно был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля с подобными претензиями, а президент Украины Петр Порошенко просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки. Однако, по словам Маурера, украинский президент "явно ошибся страной".

"Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы"*, — считает Маурер.

Политик рассказал, что два месяца назад терпение немецких властей кончилось, и Берлин объяснил Мельнику, что Киев имеет право протестовать из-за визитов в Крым, но не может указывать правительству Германии, что ему делать.

По словам Маурера, посла призвали "делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии".

"После этого заявления он стал потише", — подчеркнул политик.

Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии "Альтернатива для Германии". На Украине против парламентариев возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

*Запрещенная в России экстремистская группировка