Власти Вильнюса требуют демонтировать надгробия с могил российских воинов

ВИЛЬНЮС, 11 мар — РИА Новости. Вильнюсское самоуправление направило письмо руководству литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" с требованием до 31 марта этого года демонтировать два надгробия, установленные ранее на могилах советских воинов и воинов Царской России на Антакальнисском кладбище, сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель ассоциации Виктор Орлов.

Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать данные два надгробия, указав, что вопрос демонтажа основан на сомнениях в идентификации останков.

"Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальниском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. По определению понятно, что до 31 марта это сделать нереально. Процесс растягивается до полугода", — сказал Орлов агентству.

По его словам, в письме мэрии Вильнюса указывается, что "якобы на одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, но не указывается на каком из надгробий". Орлов подчеркнул также, что в настоящий момент ведется судебное разбирательство по этим фактам и суд еще не вынес решения. "В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются", — сказал он.

Руководство литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" обратилось к вильнюсскому самоуправлению с письмом о недопущении демонтажа до решения суда.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации "Забытые солдаты" штраф в размере более 1,4 тысячи евро за то, что процедура перезахоронения ассоциацией не была согласована с МИД и Минкультом Литвы, а также в связи с тем, что на одном из надгробий изображен контур пятиконечной звезды.

Деятельность литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов. В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.