В КНР одобрили поправку к конституции о создании антикоррупционного органа

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования в воскресенье одобрили внесение в конституцию страны поправки, которая предусматривает создание нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору.

В конце февраля ЦК КПК в продолжение кампании по борьбе с коррупцией предложил создать Государственный комитет по надзору и внести в текст конституции в качестве нового государственного органа, который станет главным антикоррупционным "суперведомством".

В настоящее время функции главного антикоррупционного ведомства в Китае выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако она является партийным, а не государственным органом.

Предполагается, что новое ведомство, как и существующая комиссия, сначала будет вести самостоятельное расследование, а потом передавать дела на рассмотрение прокуратуры. При этом у нового органа будет право содержать подозреваемых под стражей без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, в воскресенье также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.

Рассмотрение и принятие новых поправок к конституции страны, которые во многом могут изменить устоявшийся политический порядок в государстве, стало одним из наиболее значимых и ожидаемых событий сессии ВСНП этого года.

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.