СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму с юмором восприняли угрозы выселить россиян с полуострова. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло", — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, Чубарову, как бывшему крымскому политику, пора бы осознать, что к этому региону он теперь не имеет никакого отношения.
Крым стал российским регионом с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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