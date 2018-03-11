СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму с юмором восприняли угрозы выселить россиян с полуострова. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.

"Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, Чубарову, как бывшему крымскому политику, пора бы осознать, что к этому региону он теперь не имеет никакого отношения.

"В этой ситуации, естественно, надо искать способы, как привлечь внимание к своей персоне. Вот и приходят на ум бредовые мысли, сродни сталинским методам депортации и переселения народов — выселить россиян из Крыма. А ведь крымские татары, получив российские паспорта, тоже стали россиянами. Кстати, немало татар-россиян переехало в Крым уже после его воссоединения с Россией", — сказал Мурадов.

Крым стал российским регионом с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, поведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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