Российского бойца UFC не пустили в США

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Майрбек Тайсумов может пропустить турнир Абсоютного бойцовского чемпионата UFC 223 из-за проблем с получением американской визы. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

По этой же причине Тайсумов пропустил два предыдущих события в рамках UFC. Бой россиянина с американцем Эваном Данэмом заплинрован на 7 апреля в Нью-Йорке.

По словам спортсмена, юристы UFC пытаются помочь ему решить проблему. При этом в команде Тайсумова подчеркивают, что речь идет о задержке в получении визы, а не об отказе властей на въезд в США.

"Самое странное, что я уже бывал в Америке. У меня есть рабочая виза на два года. Я раньше дрался в США, и все было нормально. <…> Сейчас кажется, что я не получу визу, и не знаю почему. Это политика, и она влияет на нормальных людей, вроде меня", — сказал боец в интервью MMA Fighting.